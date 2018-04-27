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Cezayirli profesörden Türkçe dili vurgusu

Gelişim Üniversitesi'nde düzenlenen 4'üncü Uluslararası Orta Doğu sempozyumunda konuşan Cezayirli Prof. Dr. Abdallah Sahraoui,Türkçe'nin Afrika ve Orta Doğu'nun yeni dili olduğunu söyledi.

DHA | 27.04.2018 - 17:07..
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Cezayirli profesörden Türkçe dili vurgusu

Sempozyum Orta Doğu ve Afrikalı bilim insanlarını bir araya getirdi. Türkiye’nin imajında büyük bir değişim olduğunun altını çizen Cezayir Setif Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdallah Sahraoui, Türkiye’nin Cezayir’e en yakın ülke konumunda olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'YE MUHTAÇ DURUMDAYIZ"

Afrika ve Orta Doğu’da 15 yıl öncesine kadar daha farklı bir Türkiye imajı olduğunu belirten Abdallah Sahraoui, "Türkiye, Cezayir’in sorunları ile ilgileniyor. Ekonomik ve siyasi alanda, bilim alanında önemi artıyor. Artık bizler Türkiye’ye muhtaç konumdayız. Bu sebeple de sürekli iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Cezayirli profesörden Türkçe dili vurgusu

"CEZAYİRLİLER TÜRKÇE ÖĞRENMEK İSTİYOR"

Cezayir’de Türkçe öğrenmeye inanılmaz bir talep olduğunu dile getiren Abdallah Sahraoui, "15 yıl öncesine kadar kimsenin Türkçe öğrenmeye niyeti yoktu ama üniversiteler dil eğitimi vermek için birbirleriyle yarışıyor. Türk Dili bölümlerinin açılması için öğrencilerden talepler geliyor. Ekonomik ve ticari anlamda Türkiye, Arap ve Afrika dünyasında önemli bir konumda.

Çin mallarından ziyade, Türk malları her zaman ilgi görüyor ve talep ediliyor. Türkiye’den inşaat firmaları Cezayir’de iş yapıyor. Cezayir’in büyük tramvay projesini üstlenen Türk firması, işi teslim etmesi gereken tarihten önce teslim etmesi ticarette olan güveni pekiştiriyor. Her alanda Türkiye’den beklentilerimiz çok büyük" şeklinde konuştu.


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