Charlie Hebdo'nun yeni hedefi Macron oldu

Derginin ünlü karikatüristi Riss’in çizdiği kapakta, Macron, hamile tasvir edilen kendisinden 24 yaş büyük eşinin karnına dokunarak, “O harikalar yaratacak” diyor. Sosyal medyada karikatürle ilgili, “cinsiyet ayırımcılığı” ve “kadınlara saygısızlık” yaptığı görüşü paylaşılarak, “utanç verici” ve “büyük terbiyesizlik” gibi yorumlar yapıldı.

Charlie Hebdo, bu karikatürle tepki çekti “Din karşıtı ve sol görüşlü” olarak bilinen Charlie Hebdo, Katolik Hristiyanlık, İslam, Musevilik karşıtı çizimlerle siyasetçileri ağır bir şekilde alaya alan karikatür ve yazılarla sıkça gündeme geliyor. Fransa’da, 7 Ocak 2015’te merkezine düzenlenen saldırıda bazı çizerlerinin yaşamını yitirdiği karikatür dergisi Charlie Hebdo, ülkedeki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda aşırı sağcı Le Pen’e oy verilmemesi çağrısı yapmıştı.