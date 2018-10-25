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Chloe Loughnan: Çok yakında yuvama döneceğim

Miami'de kaza geçiren Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan ilk kez konuştu.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 07:32..
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Geçtiğimiz hafta Miami'de kaza geçiren Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan açıklama geldi.

"DOSTLAR BİRİKTİRMİŞİM"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Chloe Loughnan, boşanma dedikodularına da son noktayı koydu... İşte o açıklama: “Yaşadığım talihsiz kazadan çok şükür sizin dualarınızla her gün hızla iyileşiyorum. Hastanede bir an bile yalnız bırakmayan dostlarım vardı. Türkiye’den çok dost biriktirdiğimi fark ettim. Çok çok teşekkür ederim. Bir yandan da çıkan yalan yanlış haberlerin ve yorumların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Çok yakında yuvamda evde olacağım. Sizi Seviyorum”

Chloe Loughnan: Çok yakında yuvama döneceğim

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