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Chloe'den kaza sonrası ilk fotoğraf

Miami’de yaşayan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Süreyya Yalçın, Loughnan’a evinin kapılarını açtı.

Haber Merkezi | 26.10.2018 - 06:52..
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Amerika’da motosiklet kazası geçiren Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan, hastaneden taburcu oldu.

SÜREYYA SAHİP ÇIKTI

Ünlü manken Amerika’daki tedavisi bitene kadar annesi Lucy Loughnan’la birlikte Yalçın’ın evinde kalacak. Loughnan’ı önceki gün ise Türkiye Miami Başkonsolosu Burç Ceylan ve eşi Aslı Ceylan, ziyaret etti. Onlarla birlikte hatıra fotoğraf çektiren Loughnan kaza sonrası ilk kez objektife yansıdı. İki kolu ve parmakları kırık olan Chloe Loughnan’ın alçısının 6 hafta sonra çıkacağı öğrenildi.

Chloe'den kaza sonrası ilk fotoğraf

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