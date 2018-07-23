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CHP, 24 Haziran seçimlerini ele alıyor

9 seçim mağlubiyetinin mimarı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da neden kaybettiklerini araştırmak üzere parti örgütlerine talimat verdi.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 08:21..
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CHP, 24 Haziran seçimlerini ele alıyor

BEDELLİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da seçim mağlubiyetlerinin arasında bir yenisini daha ekledi.

Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir zaman milletin tercihi olamayan Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki liderliği de tartışılmaya başladı.

Muharrem İnce'yi partinin başında görmek isteyen muhalifler, olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı. Bu imzaların sayısı da 600'ü geçti... Bu imzalar, CHP'nin olağanüstü kurultaya gideceğini gösteriyor.

NEDEN SÜREKLİ KAYBEDİYORUZ ARAŞTIRMASI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklı ise 24 Haziran seçimlerinde.

Koltuğunu kaybetmek üzere olan CHP Lideri, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının araştırılmasını istedi.

Parti örgütlerine gönderilen genelgede; il ve ilçe danışma kurullarının en geç 19 Ağustos gününe kadar toplanarak, 24 Haziran seçim sonuçlarının, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçim sonuçlarına göre mahalle bazında karşılaştırılması istendi.

OY DEĞİŞİMİNİN NEDENLERİ

Araştırmada, mahallede oy değişiminin nedenlerinin üç başlık altında analiz edilmesi talep edildi.

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Genelgede bu üç başlık ‘’Oy değişiminin ilgili mahallede son beş yıl içinde yaşanan toplumsal, kültürel, ekonomik değişimlerle ilgisi; rakip partilerin uygulama ve politikalarının etkileri; CHP’nin politika ve tercihlerinin ilgili seçim çevresindeki etkileri’’ olarak belirlendi. Çalışma önce ilçe danışma kurullarında yapılacak ve sonunda raporlaştırılacak. İlçelerden gelen raporlar iller tarafından değerlendirilecek; bu raporlar çerçevesinde ildeki seçim sonuçları analiz edilecek.

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