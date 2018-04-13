CHP: Akkuyu'ya izin vermeyeceğiz

Rusya Devlet Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte temelini attığı Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımına karşı çıkan CHP'den üst üste açıklamalar geliyor.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etme hazırlığı içerisinde olduğu günlerde, bir açıklama da CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'dan geldi.

Türkiye'nin Rusya'ya bağımlı hale geleceğini savunan CHP'li Akın, elektriği ucuza üretileceğinin yalan olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'YE 20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye'ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım olan projenin maliyeti 20 milyar dolar.

ENERJİNİN YÜZDE 10'U KARŞILANACAK

Projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin tükettiği enerjinin yüzde 10'u Akkuyu'dan karşılanacak.

Türkiye'ye birçok konuda fayda sağlayacak projenin önündeki tek engel ise CHP.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Tüm bunlara rağmen projenin Türkiye'ye fayda sağlamayacağını belirten CHP'li Ahmet Akın, "Akkuyu Nükleer Santrali'nin toplum için yararı yoktur, Rusya'ya yararı vardır. Toplumsal ve ulusal çıkarlarımızla örtüşmeyen bir projeyle ülkemize kazık atmalarına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.