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CHP: Belediyeciliği biz biliriz

Bir sürü skandalın yanında neredeyse tek icraatı Atatürk heykeli yapmak olan CHP, yerel seçimler öncesi yine iddialı.

AA | 03.09.2018 - 15:53..
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CHP: Belediyeciliği biz biliriz

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

"BİZİM CHP OLARAK BİR İDDİAMIZ VAR"

MYK'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bluunan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını vurgulayarak, "Bizim CHP olarak bir iddiamız var, belediyeciliği biz biliriz. Yarım ağızla söylediğimi düşünen basın mensupları dudaklarımı okusun: Gündemimizde kesinlikle ittifak yok" diye konuştu.

CHP: Belediyeciliği biz biliriz

Eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, kriterlerine uyan HDP'lileri yerel seçimlerde CHP'den aday gösterebileceklerini söylemişti.

CHP: Belediyeciliği biz biliriz

CHP: Belediyeciliği biz biliriz

CHP: Belediyeciliği biz biliriz

CHP: Belediyeciliği biz biliriz

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