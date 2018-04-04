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CHP, bir kez daha Aylin Nazlıaka için toplanacak

CHP Parti Meclisi gelecek Cuma günü toplanarak partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka ve diğer isimlerin affını görüşecek.

AA | 04.04.2018 - 16:25..
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CHP, bir kez daha Aylin Nazlıaka için toplanacak

Cumhuriyet Halk Partisi, parti içinde kangren durumuna gelen Aylin Nazlıaka konusu bir türlü kapanmıyor.

Alınan bilgiye göre, CHP PM, cuma günü saat 14.00'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

NAZLIAKA'YA AF GÜNDEMDE

MYK raporunun yanı sıra CHP tüzüğü uyarınca il ve ilçe yönetim kurulu üye sayılarının artırılması talebinin görüşüleceği PM'de, "bağışlama" konuları de ele alınacak. Tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde ele alınacak talepler arasında 2016'da partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka da bulunuyor.

Nazlıaka, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca, Mart 2016'da "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği" iddiasıyla başlayan tartışmalar sonucunda partiden oy çokluğu ile ihraç edilmişti.

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