CHP, Eren Erdem'in aklanacağına inanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in ''terör örgütüne yardım etmek'' suçundan tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tezcan, Eren Erdem'in davanın sonunda aklacağına inandaklarını ifade etti.

"38 KEZ YURT DIŞINA ÇIKTI"

Bülent Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye bir çadır devleti değildir. Hiç kimse Türkiye'nin bu birikimini çadır devleti görüntüsü vererek heba edemeyecektir. Tutuklama kararı önümüzde gerekçesi çok ilginç diyor ki yurt dışına kaçma şüphesi var.

Eren Erdem'in 2 yıldan bu yana bu dava nedeniyle dokunulmazlığı yok. Bu dosya nedeniyle. Yani 2 yıl içerisinde tutuklayabilirlerdi. 2 yıldır 38 kez yurt dışına çıkmış. İfadesindeki beyanı kaçsam o zaman kaçardım. 2 yıldır dokunulmazlığı olmayan birini bugün tutuklayacaksınız.





"SİYASİ OPERASYON"

Hukuki bir karar değil siyasi bir karar hatta siyasi bir karar olmanın ötesinde siyasi bir operasyon olduğunu gösteriyor.

"SONUNDA AKLANACAK"

Parti Meclisi üyemiz ve 26. dönem milletvekilimiz Eren Erdem'in bu davanın sonunda aklanacağına inanıyoruz."