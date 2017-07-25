CHP, FETÖ'cü askerlerin isimlerini savcıya verecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM'deki grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında; FETÖ soruşturmalarıyla ilgili; "2007 yılında Tuncay Özkan'a gelen disk Genelkurmaya ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gitti ve dosyayı kapatan Akın Öztürk şu an hapiste..." dedi.

"ÖZKAN'IN ELİNDE FETÖ'CÜ ASKLERİN İSİMLERİ VARDI"

CHP Lideri TSK'nın içindeki FETÖ'cü askerlerle ilgili şunları da açıkladı; "9 Şubat 2009'da flaş diskteki bütün bilgiler bir dosyaya aktarılır ve dosya bir şey yok diye kapanır. Bu flaş bellekte 15 bin subay ve astsubay içeren bilgi ve belge vardı. Yaşam biçimi ve alışkanlıklarına dair bilgiler vardı. 86 general hakkında özel fişleme bilgileri vardı. Örgütle bağları, himmet ilişkileri vardı. Elimine edilmek istenen TSK mensuplarının nasıl şikayet edileceği yazışma örnekleri vardı ve bu dosya 2009'da kapatıldı. 2007'de Tuncay (Özkan) Bey teslim ediyor, 2008'de gözaltına alınıyor, 6 yıl hapishanede kalıyor. Orduya teslim ettiği önemli bilgilerin tamamı yine silinir. Tuncay Özkan yargılanırken dönemin başbakanı ben bu davaların savcısıyım diyor. Soru şu; bu flaş diskteki bilgileri incelemek üzere kurulan Güneş Çalışma Grubu iktidarın bilgisi dahilinde kurulmuş mudur?





"SAVCI O BİLGİLERİ İSTEDİ TUNCAY BEY TESLİM EDECEK"

Kurulmuşsa bu dosya kapatılırken Başbakan kimdi, Adalet Bakanı kimdir, Milli Savunma Bakanı kimdi, onların tamamının açığa çıkması lazımdı. Bu flash disktekiler yok sayılmasaydı bugün ne 250 şehidimiz ne de 2193 gazimiz olmayacaktı. Şimdi Tuncay Bey, yılların gazetecisi, aldığı bilgileri birden fazla yerde tuttu. Savcı şimdi, 15 Temmuz'dan sonra dosyayı yeniden açmak istiyor, diyor ki bilgiler sizde, verin dosyayı açacağız. Bir vatansever olarak her türlü teröre karşı çıkan bir insan olarak biraz sonra gidecek bir örneğini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verecek. Bakalım savcı siyasi ayağı ortaya çıkaracak mı?"