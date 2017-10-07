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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın ABD temasları

Yılmaz, Washington'da yaptığı görüşmelerin ardından CHP'nin bu kentteki merkezinde basın toplantısı düzenledi.

07.10.2017 - 04:22
  1. Haberler
  2. Politika

Washington'da Beyaz Saray, Kongre, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığından yetkililerle görüştüklerini aktaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, bu temaslarında, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin silahlandırılması ve Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetlerini, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referandum, Türkiye'nin Rusya'dan almak istediği S-400 füzeleri ve Türkiye'deki gelişmelere ilişkin CHP'nin tutumlarını ele aldıklarını dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN RAHATSIZLIĞINI İLETTİK"

Yılmaz, "ABD'nin YPG ile çalışması konusunda Türkiye'nin itirazlarını ve bu konuda rahatsızlık duyduğunu belirttik ve ABD yönetiminin bu konuda siyaset değişikliğine gidip gitmeyeceğini anlamaya çalıştık." dedi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında ABD'nin YPG ile çalışmaktan vazgeçme gibi bir niyeti olmadığına değinen Yılmaz, "Türkiye'nin hassasiyetlerini de giderecek bir yol aramaya gidiyorlar." diye konuştu.

S-400 KONUSU DA GÜNDEME GELDİ

S-400 konusunda ise ABD'li yetkililerin tepkilerini dile getirdiğini kaydeden Yılmaz, "Buna karşılık biz de kendilerine, 'ABD, Türkiye'ye savunma sistemi önerdi de Türkiye bunu reddetti ve Rusya'yla buna rağmen mi iş birliği yaptı?' diye sorduk." ifadesini kullandı.

"KENDİ SAVUNMA SİSTEMİMİZİ OLUŞTURALIM İSTİYORUZ"

Bunun karşılığında, Amerikalı yetkililerin Patriot füzelerini gündeme getirdiğini ve hükümetin S-400 konusunda adım atarken aynı zamanda Patriot için de girişimlerde bulunduğunu iddia ettiğini anlatan Yılmaz, "Biz ne Rusya'dan S-400 ne de ABD'den Patriot alınsın istiyoruz. Kendi savunma sanayimizi, kendi milli füze savunma sistemimizi oluşturalım istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Yılmaz, görüşmeleri esnasında Amerikalı yetkililerin Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirttiğini aktardı. Yılmaz, "Türkiye'deki gelişmeleri demokrasinin seyri açısından yakından takip ettiklerini belirttiler fakat biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz." açıklamasında bulundu.

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