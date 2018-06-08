taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.832
USD
4,5233
EURO
5,3092
ALTIN
188,93
PETR
76,6500

CHP Halk TV'de torpil sözü verdi

CHP'liler iktidar hayallerini vaatlerle süslerken bunların arasına torpiller de eklenmeye başladı. Halk TV'de Ayşenur Arslan'a TRT Genel Müdürlüğü sözü verildi.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 13:36..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP Halk TV'de torpil sözü verdi

2

CHP'li milletvekili Tuncay Özkan Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına konuk oldu. Programda kendisine "İktidar olursak medyayı ne yapacağız?" diye soran Tuncay Özkan, Ayşenur Arslan'ın taleplerini de değerlendirdi.

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEDİ

Arslan'ın "Beni RTÜK başkanı yapın." isteğini geri çeviren Özkan, "Peki TRT'ye genel müdür yapar mısınız?" isteğini kıramadı ve "Başüstüne, derhal, ne demek." yanıtını verdi.

Özkan konuşmasının devamında "Hem de bir kadın genel müdür nasıl yakışır. Üstelik bu işin en iyisi." diye sözlerini sürdürdü.

CHP Halk TV'de torpil sözü verdi VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

227
Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

201
PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

96
Erdoğan'dan OHAL açıklaması

Erdoğan'dan OHAL açıklaması

288
Ensonhaber ailesi büyüyor

Ensonhaber ailesi büyüyor

0
Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Mesut'a tehditkar sözler

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Mesut'a tehditkar sözler

109
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94