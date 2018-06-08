CHP Halk TV'de torpil sözü verdi

CHP'li milletvekili Tuncay Özkan Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına konuk oldu. Programda kendisine "İktidar olursak medyayı ne yapacağız?" diye soran Tuncay Özkan, Ayşenur Arslan'ın taleplerini de değerlendirdi.

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEDİ

Arslan'ın "Beni RTÜK başkanı yapın." isteğini geri çeviren Özkan, "Peki TRT'ye genel müdür yapar mısınız?" isteğini kıramadı ve "Başüstüne, derhal, ne demek." yanıtını verdi.

Özkan konuşmasının devamında "Hem de bir kadın genel müdür nasıl yakışır. Üstelik bu işin en iyisi." diye sözlerini sürdürdü.

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