taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,60
PETR
74,9600

CHP-HDP arasında 24 Haziran kavgası

HDP'li vekiller, 24 Haziran seçimlerini düşünerek Demirtaş'a özgürlük çağrısı yapan CHP'yi yüzsüzlükle suçladı.

Haber Merkezi | 06.05.2018 - 10:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP-HDP arasında 24 Haziran kavgası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapmaya karar verdi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi de ittifaka katmak isteyen CHP Lideri, bu konuda diğer parti liderlerini ikna edemeyince HDP ittifak dışında kaldı.

CHP'NİN 2. TUR HESABI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Muharrem İnce'yi aday gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, 2. tur hesapları yaparak milletvekillerine "HDP talimatları" verdi.

Bu kapsamda; CHP'li vekilleri terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için üst üste çağrılarda bulundu.

"YÜZSÜZ CHP"

Bu çağrılara HDP'den tepki geldi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, CHP'yi yüzsüzlükle suçlayarak "Demirtaş'ı serbest bırakın tweet'leri atan CHP'li vekillerine: Bugüne kadar neredeydiniz? Dürüst olun, dürüst!" dedi.

MUHARREM İNCE'NİN ZİYARETİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edeceğini açıklamıştı.

CHP-HDP arasında 24 Haziran kavgası

"BU NE YAMAN ÇELİŞKİ CHP"

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
CHP'den Comandante Temel'e imza çağrısı
CHP'li vekil Bekaroğlu, sosyal medya hesabından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için, 'Comandante Temel' sıfatıyla imza çağrısı yaptı.
Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk icraatı, hapishanedeki HDP liderini ziyaret etmek olacak.
Bakan Albayrak'tan 81 milyon birlikte değişim çağrısı
İstanbul Gençlik Festivali'nde, konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kendi hayatı ve tecrübelerini anlattı.
Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşma yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tapu harcında oran düşürüldü

Tapu harcında oran düşürüldü

92
'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir'

'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir'

86
Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

178
Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

47
Adriana Lima yakın takipte

Adriana Lima yakın takipte

5
Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı görüntülendi

Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı görüntülendi

7
Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM