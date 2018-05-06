CHP-HDP arasında 24 Haziran kavgası

Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi.

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Hızır Aleyhisselam'ım diyerek dolandırıcılık yaptı

Erzurum'da kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıttığı A.S.K.'nin bin lirasını dolandırdığı için gözaltına alınan E.D., mahkmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.