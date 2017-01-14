CHP heyeti yumruk atan vekili ziyaret etti

Ziyarette CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile İlhan Kesici ve Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar eşlik etti.

"BANA ARKADAN VURDULAR" DEMİŞTİ

Niyazi Nefi Kara'nın, AK Partili Fatih Şahin'e arkadan yaklaşarak yumruk attığı ortaya çıkmış, Kara ise yaptığı savunmada "Bana arkadan vurdular" demişti.