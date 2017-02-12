CHP ihraç edilen akademisyenlere iş bulacak

CHP merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında ihraç edilen akademisyenler gündeme gelirken, ilk etapta bu isimlerin göreve iadesi için çaba harcanmasına karar verildi.

BELEDİYELERE DANIŞMAN YAPACAKLAR

Eğer göreve iade konusunda başarısız olunursa, akademisyenlerin CHP’li belediyelerde danışman veya farklı bir statüde işe yerleştirilmesinin mevzuata uygun olup olmadığı araştırılacak.

Bundan da sonuç alınamaması halinde CHP farklı alternatiflere yönelecek ve bağımsız akademilerin, düşünce kuruluşlarının veya kamuoyu araştırma şirketlerinin kurulması için çalışma başlatacak.

Bu kapsamda öncelik de ekonomik olarak acil ihtiyaç sahibi akademisyenlerin olacak.