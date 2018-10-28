CHP İstanbul için HDP ve Saadet'le görüştü

Mart 2019'daki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) en büyük hedefi İstanbul ve Ankara.

HEDEF HAYIR BLOKU

CHP, 16 Nisan referandumundaki hayır bloğunu devreye sokmak istiyor.

Bunun için çalışmalara başlayan CHP, İstanbul'da Abdüllatif Şener formülünü devreye soktu.

HDP ve Saadet Partisi ile alt düzeyde görüşmelere başlayan CHP'nin, Abdüllatif Şener için olumlu tepkilerle karşılaştığı dile getiriliyor.

"MUHAFAZAKAR KÜRT SERÇMEN OY VERİR"

Görüşmelerde HDP, Şener'e olumlu yaklaştı. Muhafazakar Kürt seçmenin Abdüllatif Şener'e oy verebileceğini düşünen HDP'liler diğer belediye adaylıkları için de CHP ile ittifak yapmak istiyor.

SAADET 2014'TE ŞENER'İ ADAY GÖSTERMEK İSTEMİŞTİ

Saadet Partisi'nin de 2014 seçimlerinde İstanbul adayı için Abdüllatif Şener'i düşündüğü, kendi geleneklerine yakın olduğu için bu isme sıcak baktığı ifade edildi.

ANKARA İÇİN DE İTTİFAK GÜNDEMDE

CHP'nin taban ittifakı olarak adlandırdığı sürecin Ankara'da da geçerli olması bekleniyor.

Bunun için ön plana çıkan isim ise aylardır gündemde olan Mansur Yavaş.