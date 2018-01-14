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CHP İstanbul İl Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'nin dün yapılan İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında terör örgütü propagandasının da içinde bulunduğu suçlardan soruşturma başlatıldı.

DHA | 14.01.2018 - 20:19..
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CHP İstanbul İl Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda terör propagandası yaptığı iddia edilerek ihbarda bulunuldu.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Söz konusu paylaşımları incelemeye alan başsavcılık, paylaşılan tweetleri tutanak altına alarak Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlattı. CHP il Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, "PKK ve DHKP-C propagandası", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılamak", "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

CANAN KAPTANCIOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşmanın ardından Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kaftanoğlu açıklamasında, "Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır." ifadelerini kullandı.

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