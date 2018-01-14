taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7479
EURO
4,5728
ALTIN
161,30
PETR
69,7900

CHP İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinin kazananı belli oldu.

DHA | 14.01.2018 - 01:39..
  1. Haberler
  2. Politika
CHP İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi Bostancı Gösteri Merkezi'nde toplandı. Kongrede 654 il delegesi oy kullanarak İstanbul İl Başkanı'nı seçti.

Kaftancıoğlu 325, Cemal Canpolat 318 oy aldı.

İSTANBUL KRİTİK ÖNEMDE

Kongre öncesi Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu adaylıklarını açıkladı. En fazla delegeye sahip üç büyük ilden Ankara ve İzmir’de seçimler tamamlanırken, 178 delegenin belirleneceği İstanbul il kongresi 38 ilçeden seçilen delegelerle yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi

CHP'DE KAFTANCIOĞLU COŞKUSU

654 delegenin oy kullandığı başkanlık seçiminde, Cemal Canpolat'la yarışan Canan Kaftancıoğlu, seçimin galibi oldu.

MERAL AKŞENER ÖNLEMİ

Parti içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yakın olduğu isim olarak gösterilen Canan Kaftancıoğlu'nun, CHP'den Meral Akşener'e kayacak oyları önlemek için bir önlem olduğu yorumları yapılıyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

224
Pentagon'dan Hawai açıklaması: Yanlış füze alarmı

Pentagon'dan Hawai açıklaması: Yanlış füze alarmı

32
Avrasya tünelinde hareketli anlar

Avrasya tünelinde hareketli anlar

28
CHP İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi

CHP İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi

20
Bursa’da patlayan su borusu trafiği felç etti

Bursa’da patlayan su borusu trafiği felç etti

2
İsrail ordusu Gazze sınırında bir tüneli bombaladı

İsrail ordusu Gazze sınırında bir tüneli bombaladı

5
Orhan Kural: Cem Yılmaz yıllardır sigara reklamı yapıyor

Orhan Kural: Cem Yılmaz yıllardır sigara reklamı yapıyor

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM