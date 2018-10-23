CHP İzmir'deki aday adaylarından 1 milyon lira kazandı

Şimdiye kadar İzmir’de CHP’den belediye başkan adayı adayı olmak için 205 kişi başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan aday adaylarının cebinden de 1 milyon lira üzerinde para çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi ise, belediye başkan ve belediye meclis üyesi aday adayları için başvuru tarihini 26 Ekim’e kadar uzattı.

KÜÇÜK İLÇELERE ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU İÇİN 250 LİRA ÖDENİYOR

İzmir’in 30 ilçesinde belediye başkan adaylığını düşünen 205 partili aday adaylığı başvurusu için 250 lira öderken, sadece buradan CHP Genel Merkezi’nin kasasına 51 bin 250 lira girdi.

NÜFUSU FAZLA OLAN İLÇELER İÇİN ÜCRET 7 BİN 500 LİRA

Parti, nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçeler için ise 7 bin 500 lira başvuru ücreti aldı. İzmir’de 91 partili belediye başkan aday adaylığı için 682 bin 500 lira ödedi.

KÜÇÜK İLÇELERDEN 442 BİN LİRA TOPLANDI

Nüfusu 100 binin altında olan ilçelerde 50 başvuru yapılırken, bu partililerin cebinden 5 bin lira çıktı ve toplam rakam 250 bin lira olarak gerçekleşti.

Nüfusu 50 bin altında olan Kiraz, Dikili, Çeşme, Seferihisar, Bayındır, Selçuk, Güzelbahçe, Foça Kınık, Beydağ, Karaburun’da ise aday adayları 3’er bin lira verdi.

Bu ilçelerden de aday adayı olan 64 partilinin cebinden 192 bin lira çıkmış oldu.

BÜYÜKŞEHİR ADAYLIĞI İÇİN KİŞİ BAŞI 10 BİN LİRA

Büyükşehir adaylığı için parti 10 bin lira ödenti istedi. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, eski Karşıyaka Belediyesi Başkanı Cevat Durak, eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın ve CHP İzmir eski Milletvekili Musa Çam toplamda 40 bin lira verdi.

Büyükşehir adaylıklarıyla birlikte toplamda CHP’nin kasasına giren para 1 milyon liranın üzerine çıktı.