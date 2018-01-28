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Nihat Genç göre Kemalist CHP HDP’li oldu

CHP'deki zihniyet değişikliğine dikkat çeken gazeteci Nihat Genç, "Kurultayda Atatürk ve Demirtaş yarışsa Atatürk kaybeder" dedi.

Haber Merkezi | 28.01.2018 - 20:57..
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Nihat Genç göre Kemalist CHP HDP’li oldu

Gazeteci Nihat Genç katıldığı tartışma programında CHP'nin değişen delege yapısına değindi.

CHP'yi eleştiren Genç, "CHP'nin delege yapısı ortada , kurultayda Atatürk ve Selahattin Demirtaş yarışsa Atatürk kazanamaz'' dedi.

CHP'NİN İÇİNDEKİ KARASULAR...

CHP'nin ele geçirildiğini belirten Genç, "Kimdir Hüsamettin Özkan, 10 Aralık Harekati kimdir, 2. Cumhuriyetçiler kimdir, FETÖ'nün ilişkili olduğu Alptekinler kimdir ve bütün bunlarla ilişkili CHP'nin içindeki karasular kimdir bir söylesinler." dedi.

Nihat Genç: Atatürk ve Demirtaş yarışsa Atatürk kazanamaz VİDEO

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