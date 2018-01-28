Nihat Genç göre Kemalist CHP HDP’li oldu

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı her geçen gün artıyor.

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Cumhurbaşkanı'ndan Tabipler Birliği'ne tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuna karşı çıkan Tabipler Birliği'ne sert yüklendi: Sizin her yeriniz tabip olsa ne yazar.