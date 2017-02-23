CHP lideri: Hayır kampanyasında baskın olmamıza gerek yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin 3 saat süren MYK toplantısına başkanlık yaptı. 16 Nisan referandum kampanyasının ele alındığı toplantıda, kampanyada gelinen aşama hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

HAYIR KAMPANYASINDA CHP'NİN BASKIN OLMASINA GEREK YOK

Milliyet'in haberine göre, CHP’nin “hayır” kampanyasına başladığı ancak “hayır” kampanyasını yürüten başka siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları bulunması nedeniyle partinin “dominant” olmayacağı değerledirmesi yapıldı.

LOGO, SLOGAN VE REKLAM HENÜZ HAZIRLIK AŞAMASINDA

Kurmayların, kampanyanın tüm detaylarının bu hafta sonuna kadar netleşeceği, logo, slogan, reklam kampanyası gibi çalışmaları yapan firmaların en kısa sürede yeni bir sunum yapacağı bilgisini verdiği belirtildi.

MYK üyeleri, yaklaşık 10 gün boyunca saha çalışmaları başta olmak üzere referandum sürecine ilişkin aldıkları izlenimleri toplantıda paylaştı.

"SEÇMEN BİLGİLENDİKÇE 'HAYIR'A YÖNELİYOR"

Kılıçdaroğlu’nun, “Milletvekillerimizin ve sizlerin performansından memnunum. Bilgilendirme süreci iyi gidiyor ancak daha da artırmalıyız. Arkadaşlarımız bıkmadan usanmadan neden hayır denilmesi gerektiğini, teklifin sakıncalarını halka anlatmalı. Anlaşılıyor ki seçmen bilgilendirildikçe ‘hayır’a yöneliyor. Böyle devam etmeliyiz. Milletvekillerimizden örgüt çalışanlarına kadar kampanyada görevli herkesin yumuşak bir üslupla, içeriği yoğun ve polemiğe girmeden bu süreci yürütmesi gerekir. İçerik anlatmasını iyi yapıyoruz. Seçmenle daha yoğun birebir iletişim kurulmalı, yüzyüze iletişim kurulmalı” dediği belirtildi.