CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Ahmet Taner Kışlalı Spor Kompleksi'nde yan yana oturdu. Salondakiler İnce ve Kılıçdaroğlu'na büyük sevgi gösterisinde bulundu. Gözler Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamaya çevrildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İnce'nin adını resmen ilan edeceği konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

"TATİLE GİTMEYİN, YAYLAYA ÇIKMAYIN"

CHP lideri konuşmasında CHP'li seçmenlere seslendi ve tatil uyarısını tekrarladı: "Bu ülkenin aydınlarına, demokrasiye inananlara çağrımdır. Kimse tatile gideyim, yaylaya çıkayım dememelidir. Herkes inadına inadına sandıklara gitmelidir."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tatil mesajı ViDEO



Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

15 TEMMUZ'U FIRSATA ÇEVİRDİLER

"29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i kurduk. Bütün mazlumlara, ezilen halklara örnek olduk. 2018'deyiz, 21. yüzyıldayız. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye farklı bir döneme evrildi. 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirdiler, 20 Temmuz sivil darbesini yaptılar. Buna karşı çıkan bir tek CHP oldu. Neden ittifak yapmak istiyorsunuz diyorlar. Sıfır baraj ittifakı istiyoruz, her partinin katıldığı sıfır baraj ittifakı. Seçme hakkının önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz.

SIFIR BARAJ İTTİFAKI

Sıfır baraj ittifakı olursa, her vatandaş gönlünde yatan partiye oy verebilecek. Demokrasiyi geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Siyasi partiler ülkenin çıkarları için bir araya gelmelidir. Ülkede kutuplaşmayı engellemek için ittifak istiyoruz. Bu ülkede huzur içinde yaşamak için ittifak istiyoruz. Buradan bu çağrıyı da tüm siyasi partilere yapıyoruz.

Söyledim, yeni bir yol ayrımı ile karşı karşıyayız. 21. yüzyıldayız, 20 Temmuz darbesinden sonra kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. Çünkü yargı bağımsızlığı yoktur. Güçler ayrılığı ilkesi yoktur. Yargı çökmüştür. Hesap verebilirlik, 80 milyondan toplanan vergilerin nereye gittiğinin hesabını siyasi iktidar vermemektedir. Medya kontrol altındadır, basınözgürlüğü tamamen bitmiştir. Bir grup medya direnmektedir, onlar da her türlü baskı altında.

"YAYLAYA ÇIKMAYIN"

25 Haziran'da Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açsın diyorsak, çağrımdır herkes seçmen listesini kontrol etsin. İkinci görev, bu ülkenin aydınlarına, demokrasiye inananlara çağrımdır. Kimse tatile gidiyim, yaylaya çıkayım dememelidir. Herkes inadına inadına sandıklara gitmelidir. Sorunlarımız, Türkiye bugün bir beka sorunu yaşamaktadır. 5 sorunun aşılması lazım. Birincisi, demokrasi ve halkın iradesini hipotek altından kurtarmak zorundayız. Hiç kimse demokrasi üzerinde vesayet kurmaya kalkışmasın. Nasıl mücadele ettiysek, mücadelemizi yine yapacağız."

