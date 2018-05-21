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CHP listesine giremeyen Dursun Çiçek'in kızından isyan

CHP'nin aday listesinde adını göremeyen aday adayları şokta. İlk şok atlatan aday adayları tepki gösteriyor. Bir tepki de Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek'ten geldi.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 13:41..
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CHP listesine giremeyen Dursun Çiçek'in kızından isyan

Ergenekon davasında tutuklu yargılanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in kızı avukat İrem Çiçek, CHP'den milletvekili aday adayı oldu. Ancak 600 kişilik aday listesinde adını göremedi.

CHP listesine giremeyen Dursun Çiçek'in kızından isyanİrem Çiçek ve Dursun Çiçek

BABADAN ÇOCUĞA GEÇEN ADAYLIK...

Liste dışı kalan İrem Çiçek, partisinen tepki gösterirken bir avukattan beklenmeyecek bir tepki gösterdi. Çiçek'in "Babam gençlerin önünü açmak adına vekilliği bana bırakmıştı!" ifadelerini kullanması saltanat ve monarşi benzetmelerine neden oldu.

CHP listesine giremeyen Dursun Çiçek'in kızından isyan ViDEO

Halk TV'ye konuşan İrem Çiçek, "Listelerde hep erkek var, kadınlara fazla yer verilmedi. Gençler listede yer bulamadı, isimlerin çoğu 60 yaş üstü.
Sevgili Dursun Çiçek kadınların ve gençlerin önünü açalım diye bu sefer adaylık fırsatını bana bıraktı ama farkediliyor ki aslında ön seçimler yok fakat ben ön seçimi önemsiyorum çünkü CHP tabanının orada etkisi var." dedi.

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