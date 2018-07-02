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CHP, Madımak'ı hatırladı

Temel Karamollaoğlu'nun "Madımak katliam değildi" ifadelerini kullandığında sessiz kalan CHP, Madımak'ı anıyor.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 10:13..
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CHP, Madımak'ı hatırladı

24 Haziran sürecinde ilkelerini bir kenara bırakarak yan yana gelen CHP ile Saadet Partisi, alınan seçim yenilgisinden sonra yeniden karşı karşıya.

KARAMOLLAOĞLU: MADIMAK KATLİAM DEĞİLDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim çalışmaları kapsamında verdiği bir röportajda Madımak'ta yaşananların katliam olmadığını söylemişti.

İnsanların pencereleri açmadıkları için hayatını kaybettiğini savunan Karamollaoğu'na, ittifak gereği tepki gösterilmedi.

Temel Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu VİDEO

SEÇİM BİTTİ, MADIMAK'I HATIRLADI

Bugün 2 Temmuz. Sivas'taki Madımak Oteli'nde yaşananların yıl dönümü.

Seçim yenilgisinden sonra yolları ayrılan partiler, Madımak üzerinden hesaplaşmaya başladı.

CHP KATLİAM DEDİ

CHP'deki baş aktör ise İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, yaşananları katliam olarak nitelendirdi ve gerçek faillerin hala meçhul olduğunu yazdı.

CHP, Madımak'ı hatırladı

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