CHP, Madımak'ı hatırladı

Bu kitap, geçmişinizin ve geleceğiniz asıl sahibi olmanızı sağlayacak, size An’ı yaşamayı öğretecek…

Öksürük? Burun akması? Stres? Depresyon? Çarpıcı doğasıyla hızlı ve etkili bir çözüm için ölmenin yasak olduğu Norveç’e bağlı Svalbard Adası’nı deneyin.

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Türkiye'nin en büyük şirketlerinde ilk 10'a girenler

Enerji şirketlerinin hakim olduğu listede Türk Havayolları'nın başarısı dikkat çekiyor. Sıralama bu yıl TÜPRAŞ, Enerji Piyasaları İşetme AŞ, Petrol Ofisi ve THY olarak devam ediyor.