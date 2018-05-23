CHP Meclis'i acil toplantıya çağırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirası'nın değerinin serbest düşüşe geçtiğini, bir gecede dolar kurunun 10 kuruş yükseldiğini belirtti.

"OHAL'İN KALDIRILMASI İÇİN TOPLANALIM"

Öztrak, iktidar partisinin ortağı MHP'nin, TBMM'deki Grup Toplantısı'nda erken seçim çağrısı yaptığı günden bu yana Türk Lirası'ndaki değer kaybının yüzde 18'i aştığına işaret ederek, şu görüşlerini paylaştı: "Öncelikle TBMM, seçimlerden önce OHAL'in kaldırılması için acilen toplantıya çağırılmalıdır. İkinci adım olarak, ekonomi yönetiminin üzerindeki Saray vesayeti kaldırılmalı, Merkez Bankası'nın elindeki araçları kullanmakta bağımsız olacağı topluma yazılı olarak taahhüt edilmelidir. Yine kendinden menkul teorileriyle ekonomide risk unsuru haline gelen saray danışmanlarıyla yollar derhal ayrılmalıdır. Bu tedbirlerin vakit kaybetmeden alınması gerekmektedir. Aksi halde vatandaşın borçla aldığı evinin tapusunu, arabasının ruhsatını bankalara kaptırma riski vardır."