CHP, Merkel ziyaretini iç politikaya yansıtmak istemiyor

CHP Dış İlişkiler Sorumlusu Öztürk Yılmaz, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rudaw'a konuşan Öztürk Yılmaz, bu ziyaretin iç politikalarla ilişkilendirilmesini istemediklerini söyledi.

"GENEL BAŞKANIMIZ YANLIŞ OLDUĞUNU İFADE ETTİ"

Öztürk Yılmaz şöyle konuştu: “Böyle bir ziyaretin iç kamuoyu tarafından bir mesaj olarak anlaşılmasını istemiyoruz. Türkiye, çok sorunlu kritik bir sürece giriyor. Hükümet her türlü oyunu oynamak istiyor. Almanya’da da seçimler var. Almanya’da hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimi var. 2017 yılı Almanya için de seçim yılı olacak. Gündemde çok önemli konular var. Avrupa ile ilişkiler, terör konusu, mültecilerin kabul edilmesi, vize görüşmeleri var. Böylesi bir durumda o kesim kamuoyuna Sayın Merkel Cumhurbaşkanı’na destek olmak için Türkiye’ye gelmiş gibi lanse etmek istiyor. Genel Başkanımız böyle bir tutumun yanlış olduğunu ifade etti.”

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkel'in Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada; ziyaretin geçmişte olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendi politikalarına destek verdiği şeklinde algılanacağını