taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.394
USD
3,7386
EURO
4,0244
ALTIN
145,89
PETR
56,8000

CHP, Merkel ziyaretini iç politikaya yansıtmak istemiyor

Kılıçdaroğlu'nun; Merkel'in ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olarak algılanacağını söylemesinden sonra CHP'den farklı bir ses geldi

03.02.2017 - 08:59
  1. Haberler
  2. Gündem

CHP Dış İlişkiler Sorumlusu Öztürk Yılmaz, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rudaw'a konuşan Öztürk Yılmaz, bu ziyaretin iç politikalarla ilişkilendirilmesini istemediklerini söyledi.

CHP, Merkel ziyaretini iç politikaya yansıtmak istemiyor

"GENEL BAŞKANIMIZ YANLIŞ OLDUĞUNU İFADE ETTİ"

Öztürk Yılmaz şöyle konuştu: “Böyle bir ziyaretin iç kamuoyu tarafından bir mesaj olarak anlaşılmasını istemiyoruz. Türkiye, çok sorunlu kritik bir sürece giriyor. Hükümet her türlü oyunu oynamak istiyor. Almanya’da da seçimler var. Almanya’da hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimi var. 2017 yılı Almanya için de seçim yılı olacak. Gündemde çok önemli konular var. Avrupa ile ilişkiler, terör konusu, mültecilerin kabul edilmesi, vize görüşmeleri var. Böylesi bir durumda o kesim kamuoyuna Sayın Merkel Cumhurbaşkanı’na destek olmak için Türkiye’ye gelmiş gibi lanse etmek istiyor. Genel Başkanımız böyle bir tutumun yanlış olduğunu ifade etti.”

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkel'in Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada; ziyaretin geçmişte olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendi politikalarına destek verdiği şeklinde algılanacağını

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

50
ABD Rakka'da YPG'den vazgeçiyor

ABD Rakka'da YPG'den vazgeçiyor

17
Afrika Kupası'nda Aboubakar'lı Kamerun finalde

Afrika Kupası'nda Aboubakar'lı Kamerun finalde

2
Die Zeit Türk-Alman ilişkilerini evliliğe benzetti

Die Zeit Türk-Alman ilişkilerini evliliğe benzetti

29
Melania Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmeyeceği iddiası

Melania Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmeyeceği iddiası

3
EGM'den 81 ilde eş zamanlı operasyon

EGM'den 81 ilde eş zamanlı operasyon

20
Hindistan'da hükümet binaları yakıldı

Hindistan'da hükümet binaları yakıldı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM