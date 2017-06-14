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CHP milletvekilleri Meclis'i terk etti

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması TBMM'de gerginliğe neden oldu.

14.06.2017 - 17:24
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Tutuklama kararı sonrası CHP'de hareketli dakikalar yaşandı.

MECLİS'TE GERGİNLİK

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin Meclis'te olağanüstü toplanan CHP milletvekilleri Meclis Genel Kurulunu terk etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, olağanüstü toplantı sonrasında Meclis Genel Kurulunda söz aldı.

CHP'DEN KARARA TEPKİLER

Özel, Enis Berberoğlu hakkında verilen cezaya ve tutuklanmasına ilişkin kararın 'faşizm' olduğunu savunarak "Kamuoyu biliyor ki bu davanın hakimi savcısı da aynı kişidir. Alınan karar faşizmin kendisidir. CHP bu faşizmle bugüne kadar mücadele etti ve bugünden sonrada mücadeleyi gösterecektir." dedi.

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