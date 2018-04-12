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CHP MYK'da 5 saat düşündü, oturma eylemine karar verdi

CHP'nin 5 saatlik MYK görüşmesinde başkanlık sistemi referandumunun yıl dönümü konuşuldu, "81 ilde oturalım" dediler.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 09:53..
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CHP MYK'da 5 saat düşündü, oturma eylemine karar verdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yaklaşık 5 saat Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı.

Toplantıdan çıkan sonuç ise; "Parlamenter sistemi bitirip başkanlık sistemini getiren referandumun yapıldığı 16 Nisan'da 81 ilin kent merkezlerinde oturma eylemi yapalım."

BİR SAAT OTURACAKLAR

CHP'liler, 16 Nisan referandumunun yıl dönümünde ‘OHAL değil demokrasi istiyoruz’ sloganıyla 81 ilin kent merkezinde saat 12.00’de bir saat oturacak.

Bundan sonra yapılacak eylemler için de CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba görevlendirildi.

AYM HAZIRLIĞI

Her konuyu AYM'ye taşımaya alışan CHP, MYK'da AK Parti ve MHP’nin hazırladığı ittifak yasasında seçim güvenliğini ilgilendiren maddeleri de AYM’ye götürme kararı aldı.

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