CHP MYK'sında ekonomi tartışması

Dün CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında ekonomi konusunda partinin nasıl bir tavır takınacağı konuşuldu.

Kulis bilgilerine göre bazı partililer ekonomideki gidişatla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'a karşı AK Parti'nin açıklamalarına destek verelim önerisinde bulundu.

ABD'YE KARŞI MEMLEKETE SAHİP ÇIKALIM ÖNERİSİ

Sol bir parti olarak ABD karşıtlığının öncelik olması gerektiğini vurgulayan partililer Erdoğan'ın ABD ve Trump'a karşı açıklamalarına destek verilmesi gerektiğini iletti.

ERDOĞAN'IN KENDİSİNE ELEŞTİRİLERİNDEN RAHATSIZ

Ancak başta Kılıçdaroğlu olmak üzere bazı partililer buna karşı çıktı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın muhalefeti eleştirmesinden rahatsız olduğunu dile getirerek "Erdoğan, sıkıştığı zaman ‘Bu milli mesele yanıma gel’ diyor” dediği öğrenildi.

Böylece Kılıçdaroğlu partililere ABD karşıtı değil Erdoğan karşıtı bir tutum sergilenmesi gerektiği mesajını iletmiş oldu.