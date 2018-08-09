CHP, Ordu'daki felaketin ardından siyasi çıkar peşinde

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu...

24 Haziran seçimlerinden önce iddiaları açıklamalar yapıp kamuoyunu meşgul etti. Seçim gecesi ise büyük bir hüsran yaşadı.

UNUTULMAYAN TWEET'LERİ

Göreve geldiği günden bu yana sadece heykel açılışlarına katıldı. Geçmiş dönemlerde attığı skandal tweet'ler, her zaman akıllarda kaldı.

Ordu'da yaşanan sel felaketinin Canan Kaftancıoğlu yine tepki çeken sözlere imza attı.

Felaket nedeniyle AK Parti'yi suçlayan Kaftancıoğlu, "Ama yol yapıyorlar, hem de duble" sözlerini hatırlatarak "Geçmiş olsun" dedi.

DOMUZ ZİYAFETİ

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