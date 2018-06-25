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CHP parti merkezinde yoğun güvenlik önlemi

Seçim sonuçlarının belli olması sonrasında açıklama yapmayan Muharrem İnce'den beklenen açıklama bugün geldi. Basın toplantısı öncesi polis tarafından güvenlik tedbirleri alındı.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 14:00..
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24 Haziran seçimlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin büyük zaferiyle sonuçlanmasının ardından, Muharrem İnce'den dün akşam beklenen açıklama gelmedi.

CHP parti merkezinde yoğun güvenlik önlemi

Seçimlerde alınan sonuçlarla hüsrana uğrayan CHP'li seçmen bir de Cumhurbaşkanı adaylarının sessiz kalmasına anlam veremeyerek sosyal medyada isyan çıkarmaya başladı.

CHP parti merkezinde yoğun güvenlik önlemi

POLİS SEÇMEN TEPKİSİNE KARŞI ÖNLEM ALDI

Bugün öğlen saatlerinde İnce'nin seçim değerlendirmesi yapacağının açıklanmasının ardından, parti merkezinin önünde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekti.

Bazı partililer merkezin önünde toplanarak CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi bekledi.

CHP parti merkezinde yoğun güvenlik önlemi

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