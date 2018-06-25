CHP parti merkezinde yoğun güvenlik önlemi

24 Haziran seçimlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin büyük zaferiyle sonuçlanmasının ardından, Muharrem İnce'den dün akşam beklenen açıklama gelmedi.
Seçimlerde alınan sonuçlarla hüsrana uğrayan CHP'li seçmen bir de Cumhurbaşkanı adaylarının sessiz kalmasına anlam veremeyerek sosyal medyada isyan çıkarmaya başladı.
POLİS SEÇMEN TEPKİSİNE KARŞI ÖNLEM ALDI
Bugün öğlen saatlerinde İnce'nin seçim değerlendirmesi yapacağının açıklanmasının ardından, parti merkezinin önünde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekti.
Bazı partililer merkezin önünde toplanarak CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi bekledi.