CHP parti merkezinde yoğun güvenlik önlemi

Genel Merkez önünde bekleyen partililere hitap eden Tuncay Özkan, herkesin evine dönmesini istedi.

Sonuçlar açıklanmaya başladıktan sonra "oylar çalınıyor" diye algı yapan Kaftancıoğlu, YSK'nın açıklamasından sonra seçmene teşekkür etti.

Seçim yenilgisinin ardından açıklama yapmak için basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, TRT ekibini toplantı salonundan dışarı çıkardı.

6

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha zaferle çıktığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından AK Parti Genel Merkezi'nde konuştu partisinin sonuçları için öz eleştiri de bulundu.