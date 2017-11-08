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CHP seçim barajının düşmesini istedi

Bahçeli'nin seçim barajının düşürülmesini istemesinden sonra CHP'den de bir açıklama geldi. Bülent Tezcan barajın yüzde 3'e düşmesini istedi

08.11.2017 - 14:35
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CHP seçim barajının düşmesini istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"YÜZDE 3 OLABİLİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye'de yüzde 10 olan seçim barajı ağır, düşürülmeli." şeklindeki sözleri sorulan Bülent Tezcan, "Seçim barajı ile ilgili bizim düşüncemiz çok net. Barajlı seçim, barajlı demokrasi demektir. Biz seçim barajı olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Birçok kanun teklifi verdik, seçim barajı hiç olmamalıdır. Israrla belli bir barajda mutabakat aranıyorsa belki yüzde 3 düşünülebilir ama arzu edilen hiç olmamasıdır. Yüzde 10 kabul edilebilir bir baraj değildir." yanıtını verdi.

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