CHP seçimlerde parmak boyası için kanun teklifi verdi

24 Haziran seçimlerinde şaibe karıştırılacak iddialarını Fatih Portakal ile FOX TV Ana Haber Bülteni'nde gündeme getiren Portakal, haberi sunduktan sonra şaibe iddialarına karşı en iyi çözümün parmak boyası olduğunu söylemişti.

CHP KANUN TEKLİFİ VERDİ

Bu önerinin ardından CHP harekete geçti ve bir dönem herkesi isyan ettiren parmak boyası sistemine geri dönülmesi için kanun teklifi verdi.

SEÇMEN 48 SAAT ÇIKMAYAN MÜREKKEPLE İŞARETLENSİN

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Türkiye'nin 24 Haziran'da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gideceğini hatırlatarak, adil, demokratik ve şeffaf seçimlerin önemine işaret etti.

Seçimlerde mükerrer oy tartışmasının önlenmesinin en güvenilir yolunun, oyunu kullanan seçmenin parmağının 48 saat çıkmayan özel mürekkeple işaretlenmesi yöntemi olduğunu dile getiren Özcan, buna ilişkin hazırladığı kanun teklifini kısa süre önce TBMM Başkanlığına sunduğunu söyledi.

"PARMAK BOYASI TEK ÇARE"

"Şayet başka çözüm üretilemiyorsa ve ülkemizde seçmenlerin büyük bir kısmında seçimlere hile karışacağı yönünde bir algı varsa, parmak boyası tek çaredir. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu'nu bu konuda elini taşın altına koyup adım atmaya çağırıyorum. Madem seçimlerde hiçbir hile hurda olmuyor, madem bundan çok eminsiniz gelin bu işi icraatta gerçekleştirelim. Seçimlerde çıkmayan parmak boyası düzenlemesini Genel Kurula getirelim ve tüm partilerin alkışları eşliğinde geçirelim."

Özcan'ın TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, seçmenlerinin oyunu kullandıktan sonra sol elinin işaret parmağının seçim kurulu başkanınca çıkmayan özel mürekkep ile boyanmasını öngörüyor.

Portakal: Seçimlerde parmak boyası geri gelsin VİDEO