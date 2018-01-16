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CHP, Türkiye'nin Afrin'e girmesini istemiyor

Afrin harekatıyla ilgili konuşan CHP'li Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin darbe yiyebileceği bir alana girmemesi gerektiğini savundu.

AA | 16.01.2018 - 07:07..
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kaza

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin önümüzdeki günlerde başlatmayı planladığı Afrin harekatını değerlendirdi.

"OPERASYON YAPILMALI MI"

Yılmaz, "Afrin'e bir operasyon yapılmalı mı?" sorusu üzerine, Türkiye'nin, şu anda her zamandan daha fazla dikkatli olması, burada bir tuzağa çekilmemesi, çatışma alanına sürüklenmemesi gerektiğini ifade etti. Yılmaz, "Türkiye orada terör örgütleriyle boğuşturulursa içeride de bazı olaylar patlatabilirler. Çok dikkatli karar almak lazım." dedi.

"TÜRKİYE DARBE YİYEBİLECEĞİ BİR ALANA GİRMEMELİ"

Yılmaz, bir gazetecinin "Operasyon son seçenek mi olmalı ya da hiç mi düşünülmemeli?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Çok dikkatli olunmalı, Türkiye bir tuzağın içine çekiliyor. Başkalarının hesabı var. Türkiye başkalarının hesabıyla ve kendi yanlış adımlarıyla darbe yiyebileceği bir alana girmemeli. Dikkatli olmak zorundayız. Afrin ve diğer alanlarda da başka hesaplar var, başka ülkelerin hesabı var. Bunu da dikkatle görmeliyiz, buna ilişkin sağduyulu bir karar almalıyız. Oradaki olaylarla, içerimizdeki olabilecek olayları ayrı düşünmemek lazım."

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