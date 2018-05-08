CHP, üniversitelerin bölünmesine karşı çıktı

Hükümet, üniversitelerde eğitim kalitesini artırmak için yeni bir adım atarak İstanbul, Gazi ve İnönü Üniversitelerinin de içinde bulunduğu 10 üniversite ikiye bölmeye karar verdi.

Meclis'e sunulan tasarıya göre; mevcut üniversitelerin bazı bölümleri yeni açılacak üniversitelere bağlanacak. Böylelikle, okullarda oluşan yoğunluk azalacak ve eğitimin kalitesi artacak.

Konuyla ilgili CHP'den itiraz geldi. CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, üniversiteleri bölme kararının yanlış olduğunu söyledi.

Hükümetin bu karardan vazgeçmesi için gerekli mücadelenin yapılacağını belirten CHP'li vekil, liyakatlı yönetici eksikliği yaşandığını sözlerine ekledi.

DERT YİNE İDEOLOJİK

Konuyla ilgili başlayan tartışmalara cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soru işaretlerini ortadan kaldırmıştı.

Öğrenci sayısının 105 bine ulaşması nedeniyle kalitenin düştüğünü söyleyen Erdoğan, "Dert yine ideolojik. Efendim bunlar da işte bizim camiadan.' Kusura bakmasınlar, bizim camia, şu camia, bu camia diye bir şey yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak, dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız, yoksa nicelik mi arayacağız, biz buna bakıyoruz.

ÖĞRENCİ SAYISI 105 BİNE ULAŞTI

İstanbul Üniversitesi niye ikiye bölünüyor. Bunun üzerinde durmamız lazım. Öğrenci sayısı itibariyle nicelik, nitelik bunu yakalamamız lazım. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci sayısı 105 bine ulaşmış durumda. Burada kalite düşüyor. Biz İstanbul Üniversitesi markasını ortadan kaldırıyor muyuz? Hayır böyle bir şey yok. Önce İbn-i Sina konusu geldi, arkadaşlar müzakere ettik. Tamam İbn-i Sina'yı kaldıralım. Şimdi İstanbul Üniversitesi olacak, bir de İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi olacak." ifadelerini kullanmıştı.