taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.866
USD
4,2809
EURO
5,1001
ALTIN
180,47
PETR
75,4000

CHP, üniversitelerin bölünmesine karşı çıktı

Eğitim seviyesinin yükseltilmesi için bazı üniversitelerin ikiye bölünecek olmasının önünde yine CHP var.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 07:44..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP, üniversitelerin bölünmesine karşı çıktı

Hükümet, üniversitelerde eğitim kalitesini artırmak için yeni bir adım atarak İstanbul, Gazi ve İnönü Üniversitelerinin de içinde bulunduğu 10 üniversite ikiye bölmeye karar verdi.

Meclis'e sunulan tasarıya göre; mevcut üniversitelerin bazı bölümleri yeni açılacak üniversitelere bağlanacak. Böylelikle, okullarda oluşan yoğunluk azalacak ve eğitimin kalitesi artacak.

Konuyla ilgili CHP'den itiraz geldi. CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, üniversiteleri bölme kararının yanlış olduğunu söyledi.

Hükümetin bu karardan vazgeçmesi için gerekli mücadelenin yapılacağını belirten CHP'li vekil, liyakatlı yönetici eksikliği yaşandığını sözlerine ekledi.

DERT YİNE İDEOLOJİK

Konuyla ilgili başlayan tartışmalara cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soru işaretlerini ortadan kaldırmıştı.

Öğrenci sayısının 105 bine ulaşması nedeniyle kalitenin düştüğünü söyleyen Erdoğan, "Dert yine ideolojik. Efendim bunlar da işte bizim camiadan.' Kusura bakmasınlar, bizim camia, şu camia, bu camia diye bir şey yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak, dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız, yoksa nicelik mi arayacağız, biz buna bakıyoruz.

ÖĞRENCİ SAYISI 105 BİNE ULAŞTI

İstanbul Üniversitesi niye ikiye bölünüyor. Bunun üzerinde durmamız lazım. Öğrenci sayısı itibariyle nicelik, nitelik bunu yakalamamız lazım. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci sayısı 105 bine ulaşmış durumda. Burada kalite düşüyor. Biz İstanbul Üniversitesi markasını ortadan kaldırıyor muyuz? Hayır böyle bir şey yok. Önce İbn-i Sina konusu geldi, arkadaşlar müzakere ettik. Tamam İbn-i Sina'yı kaldıralım. Şimdi İstanbul Üniversitesi olacak, bir de İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Almanya'da AK Parti dışındaki partilere çalışma izni var
Almanya'da Cumhur İttifakı karşısındaki partilerin seçim çalışmalarına izin verilecek.
Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti
Mimarlarla uğraşmak yerine siyasete bulaşan Mimarlar Odası, 24 Haziran'da AK Parti karşısında kurulan ittifaka oy çağrısında bulundu.
CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu
CHP'den İYİ Parti'ye geçirilerek mağdur edilen 15 vekil, Kılıçdaroğlu'nun geri dönün çağrısına rağmen adaylık başvurusu yapamadı.
AB, Türkiye'nin Afrin'den çıkmasını istedi
Türkiye'nin Afrin'den çıkmasını isteyen Avrupa Birliği, vize muafiyetiyle tehdit etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: TFF'den bırak tazminatı, maaş bile almadım

Şenol Güneş: TFF'den bırak tazminatı, maaş bile almadım

92
Erdoğan, İsrail'e Ariel Şaron'u hatırlattı

Erdoğan, İsrail'e Ariel Şaron'u hatırlattı

71
TSK'nın yeni silahı Boran 8 saat boyunca vuruyor

TSK'nın yeni silahı Boran 8 saat boyunca vuruyor

38
CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

39
Kardeşine kızıp annesinin otomobilini ateşe verdi

Kardeşine kızıp annesinin otomobilini ateşe verdi

25
AB, Türkiye'nin Afrin'den çıkmasını istedi

AB, Türkiye'nin Afrin'den çıkmasını istedi

46
Mete Yarar: Ülkedeki alarm durumu devam ediyor

Mete Yarar: Ülkedeki alarm durumu devam ediyor

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM