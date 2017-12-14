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CHP ve MHP'den 'Kudüs'te büyükelçilik' çağrısı

İki partiden yapılan açıklamada, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun büyükelçilik seviyesine çıkarılması gerektiğine değinildi.

DHA | 14.12.2017 - 14:30..
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CHP ve MHP'den 'Kudüs'te büyükelçilik' çağrısı

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhuriyetçi Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, 'İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi Sonunda Kudüs İle İlgili Alınmış Kararlar' hakkında açıklama yaptı.

MHP: BAŞKONSOLOSLUK BÜYÜKELÇİLİK SEVİYESİNE ÇIKARILMALIDIR

Bahçeli yazılı açıklamasında, "Görev alanı Doğu Kudüs ile Filistin Ulusal Yönetimi’ne bağlı bulunan Batı Şeria ve Gazze’den oluşan Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu resmen büyükelçilik seviyesine çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.

CHP: DERHAL BÜYÜKELÇİLİK AÇILMALIDIR

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise yaptığı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Zirvesi'nde Doğu Kudüs'ün Filistin'in  başkenti olarak ilan edilmesi kararını anımsatarak "Türkiye derhal hiç vakit kaybetmeden Doğu Kudüs'te Filistin Büyükelçiliğini hemen bugün açmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti bu vesileyle belki bölgede Orta Doğu'daki kaybettiği itibarını da biraz daha gidermiş onarmış olabilir." dedi.

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