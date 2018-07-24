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CHP'de imza savaşı sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde muhaliflerle Genel Merkez arasındaki imza polemiği hız kesmeden devam ediyor. 1 hafta süresi kalan muhalifler yeterli imza sayısına ulaşmak üzere olduklarını açıkladı.

AA | 24.07.2018 - 13:06..
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CHP'de imza savaşı sürüyor

CHP kurultay delegelerinin geçtiğimiz hafta pazartesi günü "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza süreci devam ediyor.

MUHALİFLERE GÖRE 618 İMZA VAR

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay için noter kanalıyla 8 günde imza veren delege sayısını 618 olarak açıkladı.

CHP'de imza savaşı sürüyor

GENEL MERKEZ 430'LAR DÜZEYİNDE DİYOR

Tüzün, yeterli olan 625 sayısını 15 günlük süre sonunda toplayacaklarını ileri sürse de CHP Genel Merkezi ise bu imza veren delegelerin 430'lar düzeyinde olduğunu belirtiyor. Genel merkez yöneticileri ayrıca imza sayısının 470-480 arasında kalacağını iddia ediyor.

CHP'de imza savaşı sürüyor

"SÜREYİ BEKLEYECEĞİZ"

Parti yöneticilerinin "Salt çoğunluğa yakın imzaları getirin kurultayı toplayalım" restine karşı tüzüğün amir hükmünü işaret eden imzacılar, 15 günlük süreyi bekleyeceklerini ifade ediyor.

YEREL SEÇİM DELEGELERİN KAFASINI KARIŞTIRIYOR

Hem olağanüstü kurultay isteyenlerin, hem de genel merkezin delegeleri "sıkı markaja" aldığı da parti kulislerine yansırken, kurultay için yeterli imzaya ulaşılıp ulaşılmamasında ise gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlerin ise en etkili faktör olacağı değerlendiriliyor.

Her iki kesimin de yerel yönetimi delegelerin kararlarını etkilemek için kullandığı kulislere yansıyor.

CHP'de imza savaşı sürüyor

MUHALİFLERİN BİR HAFTASI KALDI

Parti tüzüğüne göre noter kanalıyla imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu, yani 625 kurultay delegesinin imzası parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle geçtiğimiz hafta pazartesi günü noter kanalıyla süreci başlatıldı. Olağanüstü kurultay için noter kanalıyla imza toplama süresi ise 30 Temmuz'da sona erecek.

Parti genel merkezi, yeterli imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak zorunda.

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