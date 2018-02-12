CHP'de kafalar karışık: Atatürk'ün askeri mi yoldaşı mı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, partinin tartışmalı ismi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk'ün askeri değil, yoldaşı olduğunu açıklamasının ardından ilk kez konu hakkında bir soru yöneltildi.

RENGİNİ BELLİ ETMEDİ

Hürriyet'ten İpek Özbey'in "Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri misiniz, yoldaşı mı?" sorusuna CHP Lideri, rengini belli etmeyen bir yanıt verdi:

"ATATÜRK BENİM HER ŞEYİM"

"Ben Atatürk’ün düşüncelerini savunan bir kişiyim. Atatürk benim her şeyim. Atatürk’ün düşüncelerini savunan insanlar değişik sloganlar kullanırlar.

Bir grup “Askeriyiz”, bir grup “yoldaşıyız” der. İkisinin de amacı şu aslında:

“Ben Atatürk’ün çağdaş Türkiye’yi yakalama ve onu aşma iradesini benimsiyorum. O irade için mücadele edeceğim” demek. Atatürkçülük geçmişe takılı kalmak değil çağdaş geleceği inşa etmektir."