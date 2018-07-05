Cumhuryiet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarını toplayarak son günlerde Muharrem İnce ile yaşanan Genel Başkanlık kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulunudu.

MYK'nın ardından CHP sözcüsü Bülent Tezcan açıklamalarda bulundu.

CHP'de MYK toplandı: Gündemimizde kurultay yok VİDEO

"SANDIKLARI AYIRIP DEĞERLENDİRMEK DOĞRU DEĞİL"

Bülent Tezcan, bir gazetecinin "CHP'de olağanüstü kurultay olacak mı" sorusuna, "Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Evet bu konular MYK'da da görüşüldü değerlendirildi. Olağanüstü kurultayı gerektirecek bir durum yok. Sandıkları ayırıp değerlendirmek doğru değildir. Tümü parti üyelerimizin ve örgütlerin aldıkları sonuçlardır. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en önemli engellerden biridir. 9 ay sonra yerel seçimler var. Kurultay zamanında yapılacaktır. Genel merkezin konuya yaklaşımı budur" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞKA İHSANA İHTİYACI YOKTUR"

Tezcan, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na yaptığı Onursal Başkanlık teklifinin sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi: "Yakışık olmayan, nezaketsiz, şık olmayan bir tutumdur. Sayın Genel Başkan, son 1 yıl içerisinde Türkiye siyasetinin gündemini belirlemiştir. Sayın Genel Başkanımız Millet İttifakını kurarak muhalefetin etkin sonuç almasını sağlamakla mı yanlış yapmıştır. Sayın Genel Başkanımız yanlış bir Cumhurbaşkanı adayı göstermiştir? Sayın Genel Başkanımız, bu meselelerde olgunlukta karar verecek bir siyasetçi olduğunu göstermiştir. Sayın Genel Başkanın genel başkanlıktan başka bir ihsana ihtiyacı yoktur. Örgütün tabanı genel başkanımıza vereceği ihsanı vermektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yöntemdir. Buraya iç iktidar kavgalarıyla gelmedik."