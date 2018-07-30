CHP'de MYK toplantısı

CHP MYK Toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. Toplantıda olağanüstü kurultay tartışmalarının gündemde olması bekleniyor.
İMZA SÜRECİ SONA ERİYOR
Öte yandan, CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde sona gelindi.
Olağanüstü kurultay talebiyle başlanan imza süreci bugün saat 17.30’da sona eriyor. Parti tüzüğüne göre imzaların 7 gün içinde CHP Genel Merkezine sunulması gerekiyor. Ardından 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesi gerekiyor.