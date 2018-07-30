CHP'de MYK toplantısı

Terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 21 yıl geciken proje için toplam 500 milyon lira harcandı.

Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

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Bülent Ortaçgil'e sosyal medyadan linç

Usta müzisyen Bülent Ortaçgil Sabah gazetesine verdiği röportaj ve açıklamaları nedeniyle sosyal medyada linç ediliyor. Tıpkı dün Mazhar Alanson'a yapıldığı gibi, bugün de hedef o.