CHP'de olağanüstü kurultay yok

CHP'de ipler gerildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, Ankara'daki otelde bir araya geldi. İkili yaptığı görüşmede partinin geleceğini de masaya yatırdı.

CHP'DE KAVGA VAR

Meclis'te muhabirlerin sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı.

İnce, Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu istediğini ve kendisine CHP'nin Onursal Genel Başkanlığı'nı teklif ettiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu ise bu teklifi "siyasi nezaketsizlik" olarak nitelendirdi.

CHP'de gerilim üst seviyelere çıkarken parti sözcüsünden kurultay isteğine yanıt geldi.

KURULTAY YOK

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "CHP'nin ve Genel Başkanın gündeminde olağanüstü kurultay yok" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından, parti kriz dolu günlere doğru ilk adımı attı.