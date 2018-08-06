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CHP'deki kurultay tartışmaları Bekir Coşkun'u bıktırdı

Delegelerden imza toplanma sürecini değerlendiren Sözcü yazarı, CHP'yi ağzına almaya tiksinmeye başladığını yazdı.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 07:43..
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CHP'deki kurultay tartışmaları Bekir Coşkun'u bıktırdı

CHP'deki kurultay tartışmaları Bekir Coşkun'u bıktırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yaşanan liderlik krizi büyüyerek devam ediyor.

Partinin başında İnce'yi görmek isteyen delegeler imza toplarken, Genel Merkez kurultay konusunda kapıları kapadı.

KAYYUM TEHLİKESİ

Yeterli imzanın toplanamadığını açıklayan Genel Merkez yetkililerine karşı muhalifler mahkemeye gidebileceklerini ifade etti.

Partinin mahkemelik olması durumunda partiye kayyum atanabilir.

Yaşanan tartışmalar Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'u da isyan noktasına getirdi.

Sözcü yazarı Coşkun, şunları yazdı:

"İnsanlarla konuşurken “CHP” adını ağzımıza alamıyoruz… “Sus” diyorlar… Bir tiksinti bu…

1240 delege var… Yarısı 620 eder… Bunu bir türlü sayamadılar…

Hepimizin canını yaktınız…"

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