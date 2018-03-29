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CHP'den Atatürk tişörtü protestosu

Geçtiğimiz Salı günü CHP grup toplantısına katılmak üzere Meclis'e gelen bir vatandaşın üzerindeki Atatürk baskısı olan tişört gündem olmuştu. Olayın protestosu bugün CHP'den geldi.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 17:30..
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CHP'den Atatürk tişörtü protestosu

Bu hafta gerçekleşen CHP grup toplantısına katılmak isteyen bir vatandaşın Atatürk baskılı tişörtle Meclis'e girmek istemesinin engellendiği iddia edilmişti.

CHP'den Atatürk tişörtü protestosu

MECLİS'TE TİŞÖRT PROTESTOSU

Salı günü CHP'li Mahmut Tanal'ın tepki gösterdiği olay bugün de oturuma taşındı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Didem Engin de üzerinde Atatürk fotoğrafının olduğu tişörtü giyerek yaşanan olayı protesto etti.

CHP'den Atatürk tişörtü protestosu

"ATATÜRK'E SAYGISIZLIK"

Engin, Atatürk tişörtü giyen vatandaşın Meclis'e alınmamasını eleştirerek, Cumhuriyet'in kurucusuna yapılan bir saygısızlık olarak gördüğünü söyledi.

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