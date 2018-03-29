CHP'den Atatürk tişörtü protestosu

Bu hafta gerçekleşen CHP grup toplantısına katılmak isteyen bir vatandaşın Atatürk baskılı tişörtle Meclis'e girmek istemesinin engellendiği iddia edilmişti.

MECLİS'TE TİŞÖRT PROTESTOSU

Salı günü CHP'li Mahmut Tanal'ın tepki gösterdiği olay bugün de oturuma taşındı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Didem Engin de üzerinde Atatürk fotoğrafının olduğu tişörtü giyerek yaşanan olayı protesto etti.

"ATATÜRK'E SAYGISIZLIK"

Engin, Atatürk tişörtü giyen vatandaşın Meclis'e alınmamasını eleştirerek, Cumhuriyet'in kurucusuna yapılan bir saygısızlık olarak gördüğünü söyledi.