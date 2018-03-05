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CHP'den BTP'ye ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, seçim güvenliğine yönelik fikir alışverişinde bulunmak üzere Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret etti.

AA | 05.03.2018 - 17:28..
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CHP heyetini, BTP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcıları Abdullah Terzi, Nuri Kaplan, Lütfullah Önder ile Mustafa Pak karşıladı.

GÜNDEM SEÇİM İTTİFAKI

Tezcan, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ziyarette seçim güvenliğine ilişkin görüşlerini aktardıklarını, seçim ittifakı ve seçim güvenliğinin önemli bir gündem maddesi olmasında mutabakata vardıklarını söyledi.

CHP'den BTP'ye ziyaret

Görüşme öncesinde Terzi, Tezcan'a BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın kaleme aldığı "Hoşgeldin Atatürk" ve "Milli Ekonomi Modeli" kitaplarını hediye etti.

CHP'den BTP'ye ziyaret

CHP'den BTP'ye ziyaret

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