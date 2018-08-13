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CHP'li Pekşen'den dolarla ilgili birlik çağrısı geldi

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen, Türk lirasının ABD doları karşısında değer kaybı yaşamasıyla ilgili "Bu ağır ve ahlaksız bir saldırıdır" dedi.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 09:33..
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CHP'li Pekşen'den dolarla ilgili birlik çağrısı geldi

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ABD'nin hamleleriyle TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı sürerken, durumdan faydalanmaya çalışan muhalefet her fırsatta AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunuyor. Ancak aralarında bu fırsatçılara katılmayan isimler de var.

"MESELE AK PARTİ DEĞİL"

25 ve 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen ise, ekonomiye bir saldırı gerçekleştirildiğini ve meselenin AK Parti olmadığını şu sözlerle anlattı:

"Döviz kurunun bu denli savrulmasının hiçbir ekonomik veriyle izahı mümkün değildir.

"SÖZ KONUSU VATANDIR"

Gelinen bu nokta AKP politikalarını eleştirmeyi aşmış; güzel ülkemize karşı asla kayıtsız kalamayacağımız ağır ve ahlaksız bir saldırıya dönüşmüştür. Söz konusu olan vatandır."

Haluk Pekşen'in Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

CHP'li Pekşen'den dolarla ilgili birlik çağrısı geldi

"TÜRKİYE DAİMA GÜÇLÜ OLACAKTIR"

CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi ise, "Türkiye Cumhuriyeti inanıyorum ki sahip olduğu kültürüyle, ilelebet bu bayrak altında özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayacaktır. Türkiye daima güçlü olacaktır." dedi.

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