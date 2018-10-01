CHP'den HDP'ye ittifak konusunda yeşil ışık

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün açılış gerçekleştirdi. Partilerin önünde Türkiye gündemine dair önemli meseleler var ancak bir taraftan da yaklaşan yerel seçimlerde ittifak meselesi konuşuluyor.

Açılış dolayısıyla Habertürk canlı yayınına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, soruları yanıtladı.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Özel'e canlı yayında, "Meclis aritmetiği sizi zorluyor. Çoğunluk AK Parti-MHP ittifakında. Siz de ittifaka gidecek misiniz?" diye sordu.

Özgür Özel: Biz gönül ittifakı yapacağız ViDEO

"MUHALEFET EDEN HER PARTİ İLE DOĞAL İTTİFAK HALİNDEYİZ"

Özgür Özel şu yanıtı verdi:

"Zaten şöyle bir şey var. Muhalefet partilerinin siyasi ahlakı varsa, iktidara muhalefet ederler. Biz iktidara karşı muhalefet eden her parti ile doğal ittifak halindeyiz zaten. İyi Parti, HDP, MHP fark etmez."

"HDP İLE GÖNÜL İTTİFAKI VAR"

Özel'e ayrıca HDP ile yerel seçimlerde ittifak tartışmaları da soruldu. Özel HDP ile ittifak meselesine dair, "İttifak telaşımız yok. Ama gönül ittifakı dediğimiz şey var ya. Seçmen oy vermek isterse nasıl verme diyeceğiz. O yüzden bizim ittifakımız gönül ittifakı. İttifak telaşında olanlar kaybettirmeye çalışıyor. Biz kazan kazan politikası ile hareket edeceğiz." ifadelerini kullanıdı.