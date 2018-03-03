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CHP heyeti İYİ Parti'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan başkanlığındaki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti.

AA | 03.03.2018 - 08:38..
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CHP heyeti İYİ Parti'yi ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde, CHP PM Üyesi Zeki Kılıçaslan CHP'nin gizli ittifak görüşmeleri yaptığını, CHP-HDP-İP ve SP arasında yapılan toplantılardan kimsenin haberi olmadığını ifşa etmişti.

KAMERALAR KARŞISINDA İLK ZİYARET AKŞENER'E

Dün CHP heyeti kameralar karşısındaki ilk ziyaretini İYİ Parti'ye gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın başkanlığındaki CHP heyeti, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tezcan, Akşener ve heyete nazik karşılamalarından dolayı teşekkürlerini iletti ve seçim güvenliğini konuştuklarını söyledi.

CHP heyeti İYİ Parti'yi ziyaret etti

İYİ PARTİ'DEN TEŞEKKÜR

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray ise ana muhalefet partisine böyle bir çalışmayı başlattığı için teşekkür etti. Çıray, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve görüşlerini CHP'ye yazılı, sözlü olarak da iletmeye devam edeceklerini aktardı.

Ziyarette CHP heyetinde Tezcan'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Grup Başkanvekili Özgür Özel yer aldı. İYİ Parti'de ise Çıray'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Nuri Okutan hazır bulundu.

CHP heyeti İYİ Parti'yi ziyaret etti

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