CHP'den kaza açıklaması: Siyasi tartışma yapmayacağız

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partinin MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Çorlu'da yaşanan tren kazasına ilişkin açıklama yapan Tezcan, "Bu konuyu siyasal bir tartışma haline getirmeyeceğiz" dedi.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Konunun raporlarının takip edileceği konusunda açıklamalar yapan Tezcan, kaza ile ilgili taikp yapacaklarını, ancak konuyu siyasal bir tartışma haline getirmeyecekleri konusunda da beyanat verdi.

Tezcan, "Çorlu 'daki vahim kaza, elim kaza. Şu anki tespitlere göre 24 vatandaşımızı kaybettik. Kayıplara Allah'tan rahmet diliyorum. Çorlu 'daki elim kaza sonucu şu andaki tespitlere göre 24 vatandaşımızı kaybettik. 124 vatandaşımızında tedavisi sürüyor. Bu olayın bütün yönleri ile araştırılması gerekir. Bu konuyu siyasal bir tartışma haline getirme niyetinde değiliz ama bu konunun ta ihale aşamasından başlamak üzere bütün teknik yönleriyle hiç kimse korunup kollanmadan incelenmesi gerekir. Takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Teknik raporu bekleyeceğiz. Genel Başkan yardımcımız Faik Öztrak başkanlığında bir haetimiz süreci takip ediyor. Bu meselenin herhangi bir biçimde geçiştirilemeyeceğini, olayın arkasındakıi görünenleri değil, görünmeyenlen bütün sorumluların da ayrıntılı olarak ortaya çıkarılmasını bekliyoruz." dedi.



