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CHP'den Naim Süleymanoğlu paneli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran: "Biz, kazanmanın ne demek olduğunu Naim Süleymanoğlu'ndan öğrendik."

AA | 13.12.2017 - 09:35..
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CHP, 18 Kasım'da hayatını kaybeden eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu anısına Türk Hukuk Kurumu Derneği binasında panel düzenledi.

"ATATÜRK'ÜN ÖVGÜSÜ, NAİM SÜLEYMANOĞLU'NDA VÜCUT BULDU"

Panelin açışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye için çok önemli bir değer olduğuna dikkati çekti.

CHP'den Naim Süleymanoğlu paneli

Cankurtaran, Türkiye'de 1980'li yıllarda başta futbol olmak üzere, spora olan ilginin arttığını, Bulgaristan'da Türk olması nedeniyle baskı görmesi üzerine Türkiye'ye sığınan Süleymanoğlu'nun bu dönemde başarıdan başarıya koştuğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim." sözünü anımsatan Cankurtaran, Süleymanoğlu'nun bu sözlerde vücut bulduğuna işaret etti.

CHP'den Naim Süleymanoğlu paneli

"KAZANMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU NAİM'DEN ÖĞRENDİK"

Süleymanoğlu'nun kazandığı başarılarla Türkiye'nin özgüveninin gelmesini sağladığını belirten Cankurtaran, "Biz, kazanmanın ne demek olduğunu Naim Süleymanoğlu'ndan öğrendik. Bütün dünyada, Avrupa'da 'Türk kadar güçlü olmak' söylemi vardır. Neredeyse bu söylem unutulmuşken, Naim'le bu söylemi dünyaya yeniden hatırlattık." dedi.

CHP'den Naim Süleymanoğlu paneli

"HATIRASI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ"

Cankurtaran, Süleymanoğlu'nun hatırası önünde saygıyla eğildiğini belirterek, milli sporcunun açtığı yolda daha çok başarılar elde etmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı bir sinevizyon gösteriminin sunulduğu panelde, eski Halter Federasyonu Başkanları Kenan Nuhut ve Refik Çölaşan, Atina Olimpiyatları'nda erkekler halter müsabakalarında Olimpiyat Şampiyonu olan Taner Sağır ve Süleymanoğlu'nun antrenörü Enver Türkileri söz alarak milli sporcuyu anlattı.

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