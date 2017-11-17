CHP'den NATO'nun skandalına ilişkin ilk açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, NATO tatbikatındaki skandalla ilgili açıklama yaptı.

EN SERT TEPKİYİ VERELİM

Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşman tablosunda gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Özel, NATO'ya en sert şekilde tepki gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

SUBAY ORDUDAN ATILDI, ÖZÜR DİLEDİLER

NATO, skandalın ortaya çıkmasından sonra Erdoğan'ın fotoğrafını kullanan subayın ordudan atıldığını açıklamıştı.

Norveç'teki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı da konuya ilişkin özür mektubu yayınlamıştı.